Американские журналисты заразились коронавирусом на приеме у Байдена

Один из них пожал руку президенту США

Положительные результаты теста на коронавирус получили несколько журналистов ведущих американских изданий после посещения Белого дома. Джо Байден лично присутствовал на традиционном ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при администрации президента США.

Ежегодный прием ассоциации состоит из нескольких мероприятий, на каждом из которых действуют свои меры безопасности различной строгости, отмечает издание CNN Business. Среди заболевших после приема оказались корреспонденты и сотрудники телеканалов CNN, NBC News, телекомпании ABC News и газеты Politico.

В частности, положительный результат теста на ковид получил корреспондент ABC News Джон Карл, он во время приема пожал руку Байдену. Перед походом в Белый дом Карл сдавал тест на коронавирус, это обязательное условие для допуска на мероприятие. Это означает, что до встречи с президентом США корреспондент еще не болел COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

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