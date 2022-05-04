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МИД России оценил вероятность дефицита кофе в стране

10:54
  • среда
  • 04 мая 2022

Ведомство прокомментировало сообщения о риске исчезновения кофе с прилавков

Россиянам можно не опасаться исчезновения кофе из продажи — предпосылок дефицита этого товара в долгосрочной перспективе нет. Об этом в среду, 4 мая, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
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Дипломат отметил, что Россия является одним из крупнейших потребителей кофе в мире. Сырье для приготовления этого напитка поставляется в нашу страну из государств Африки, Азии, Латинской Америки, а обжаривание и переработка осуществляются уже на российских предприятиях.

Цепочки поставок сохраняются, несмотря на общие кризисные тенденции на мировом продовольственном рынке, подчеркнул Биричевский.

Вместе с тем он признал, что отдельные логистические перебои, курсовые колебания, трудности в международных расчетах оказывают влияние на стоимость кофе. Этот товар растет в цене, как и многие другие продукты.

Однако Биричевский заявил в интервью "Российской газете", что он "бы не верил страшилкам, будто бы кофе пропадет с российских прилавков".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в российской столице нет дефицита ни по одной из групп товаров. "Ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары", уже прошли, подчеркнул градоначальник. Кроме того, цены на ряд товаров начали снижаться.

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