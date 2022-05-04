Минобороны отчиталось о действиях ВКС России минувшей ночью

Поражено 40 военных объектов

Военно-космические силы России за минувшую ночь уничтожили 40 украинских военных объектов. О действиях ВКС рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены сорок военных объектов Украины", - сказал Конашенков.

По словам Конашенкова, в числе ликвидированных объектов - четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка.

Российские ракетные войска, по данным Минобороны, за сутки уничтожили 9 объектов ВСУ. В том числе - батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", батарея гаубиц Д-30, передает ТВЦ.

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