"Шольц - не колбаса": в бундестаге потребовали выслать украинского посла

Мельник позволил себе унизить канцлера

В бундестаге заявили о необходимости выслать из Германии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой.

С таким предложением выступила депутат парламента Севим Дагделен. За Шольца также вступился вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки.

"Олаф Шольц - не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Накануне Мельник раскритиковал Олафа Шольца за отказ посетить украинскую столицу, назвав его "обиженной ливерной колбасой". При этом дипломат подчеркнул, что в Киеве все равно будут рады визиту канцлера.

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