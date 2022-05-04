МИД России анонсировал механизм оспаривания санкций Запада

Москва намерена бороться с нелегитимными рестрикциями

Российская сторона активно прорабатывает ответные меры и юридические механизмы, чтобы оспорить введенные нелегитимные санкции Запада. Об этом в среду, 4 мая, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Как отметил дипломат в интервью "Российской газете", Москва столкнулась с беспрецедентными массированными односторонними санкциями, вводя которые, "коллективный Запад" открыто заявляет о цели нанесения максимального ущерба нашей экономике и подрыва национального развития России.

То, что Россия действует на основании статьи 51 Устава ООН (право на индивидуальную и коллективную самооборону), игнорируется.

По мнению Биричевского, такие рестрикции можно считать экономической войной без правил, которая в корне подрывает общепризнанные принципы и нормы международного права. С учетом этого Россия прорабатывает ответные меры и юридические механизмы с тем, чтобы оспорить введенные нелегитимные рестрикции.

3 мая российский лидер Владимир Путин поручил правительству в 10-дневный срок определить перечень лиц, попавших под ответные санкции России. Президент подписал указ об специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

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