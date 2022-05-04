ЕС разрешил Венгрии и Словакии закупать российскую нефть

Разрешение действует до конца 2023 года

Венгрии и Словакии разрешили не отказываться от российской нефти. Эмбарго на закупки черного золота предполагает шестой пакет европейских санкций против России, о котором объявил Брюссель.

Еврокомиссия внесла предложения о санкциях на рассмотрение постпредов 27 стран ЕС 4 мая. Шестой пакет ограничений, в частности, предполагает поэтапный – в течение полугода - отказ от импорта российской нефти. Решение должны принять в конце недели, если не возникнет серьезных разногласий.

Венгрии и Словакии сделают исключение: Будапешт и Братислава смогут закупать российскую нефть до конца 2023 года в рамках существующих контрактов. Об этом источник в структурах ЕС сообщил агентству Reuters.

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