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С коронавирусом в России госпитализировали еще 1398 человек

11:20
  • среда
  • 04 мая 2022

Выздоровели 6664 человека

За минувшие сутки в России госпитализировали 1398 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки зафиксировано 5093 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 282 человека, из них госпитализированы только 155.

Выздоровели за сутки 6664 человека. Скончались 129 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18206167 человек. Умер 376 421 зараженный. Вылечились 17569936 заболевших.

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