ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин выделит еще 5,5 млрд рублей на российское кино

11:44
  • среда
  • 04 мая 2022

Об этом рассказал глава правительства

Российское правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. Об этом в среду, 4 мая, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Москве обсудили импортозамещение в области кинематографа

В федеральном бюджете на поддержку отрасли в 2022 году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. По словам Мишустина, на эти цели будет направлено еще 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов. Таким образом, российская киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей.

Глава кабмина выразил надежду, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов, среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки.

За счет выделяемых средств будут сняты также дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование, цитирует премьер-министра пресс-служба федерального правительства.

7 апреля Мишустин рассказал, что качественное российское кино является важным фактором сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. Сообщалось, что государственное финансирование производства российских фильмов превысит 11,5 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Съемка фильма
Съемка фильма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.