Кабмин выделит еще 5,5 млрд рублей на российское кино

Об этом рассказал глава правительства

Российское правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. Об этом в среду, 4 мая, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В федеральном бюджете на поддержку отрасли в 2022 году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. По словам Мишустина, на эти цели будет направлено еще 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов. Таким образом, российская киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей.

Глава кабмина выразил надежду, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов, среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки.

За счет выделяемых средств будут сняты также дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование, цитирует премьер-министра пресс-служба федерального правительства.

7 апреля Мишустин рассказал, что качественное российское кино является важным фактором сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. Сообщалось, что государственное финансирование производства российских фильмов превысит 11,5 млрд рублей.

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