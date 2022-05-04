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Мишустин раскрыл подробности программы льготной ипотеки для IT-специалистов

12:02
  • среда
  • 04 мая 2022

До конца 2024 года планируется выдать кредиты на 240 млрд рублей

Российские власти запускают программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом в среду, 4 мая, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.
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Как напомнил премьер-министр, по поручению президента правительство предпринимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача – создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса.

Кредит на покупку квартиры по ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других субъектах Российской Федерации — 9 млн. рублей.

Мишустин отметил, что до конца 2024 года планируется выдать около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Проконтролировать ход реализации этой программы поручено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому IT-специалисты в возрасте до 27 лет, имеющие высшее образование и хотя бы год стажа работы по специальности, могут претендовать на отсрочку от службы в армии.

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