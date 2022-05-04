Мишустин выделил российскому кино дополнительно 5 миллиардов рублей

Ранее уже было выделено 9 миллиардов

Российское кино получит дополнительно 5,5 миллиардов рублей. Ранее на производство отечественных фильмов власти уже направили 9 миллиардов, напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим еще 5,5 миллиарда рублей на производство национальных фильмов", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В итоге в 2022 году киноиндустрия получит более 14,5 миллиарда рублей. Мишустин подчеркнул: власти рассчитывают, что это финансирование позволит запустить в производство десятки новых проектов. В частности, за счет этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, передает РИА Новости.

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