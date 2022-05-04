Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

В городе налаживается мирная жизнь

Украинский Мариуполь полностью контролируют российские военные.

Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. На освобожденных от нацистов территориях налаживается мирная жизнь.

"Налаживается мирная жизнь в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии", - сказал министр.

ВС России продолжают попытки убедить националистов, блокированных на "Азовстали", выпустить мирных жителей и сложить оружие.

16 апреля официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что вся территория Мариуполя зачищена от наемников и неонацистов. Их остатки были заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

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