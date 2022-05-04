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Шойгу оценил ситуацию в ДНР и ЛНР

11:56
  • среда
  • 04 мая 2022

Союзные силы расширяют контроль над территорией

Российские военнослужащие принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения во время спецоперации на Украине. Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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Также Шойгу отметил, что ВС России вместе с войсками ДНР и ЛНР расширяют контроль над территориями республик Донбасса.

"В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР", - сказал глава Минобороны на селекторном совещании.

Шойгу подчеркнул, что российские военные оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденных городов. По данным главы военного ведомства, 279 населенных пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов, передает ТАСС.

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