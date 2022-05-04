Россия запретила въезд премьер-министру и главе МИД Японии

Под санкции попали 63 человека

Россия ввела санкции в отношении 63 японских граждан, в их числе - премьер-министр страны Фумио Кисида и глава МИД Ёсимаса Хаяси.

Кроме того, в санкционный список попали генсек кабинета министров Хирокажзу Муцуно, глава Минфина Сюнъити Судзуки, глава Минобороны Нобуо Киси и другие высокопоставленные чиновники.

Санкции связаны с "беспрецедентной антироссийской кампанией", которую развернули власти Японии. В МИД России отметили, что действия Токио направлены на "демонтаж добрососедских связей".

12 апреля Токио ввел ограничения в отношении российских физических и юридических лиц. В список попали 25 компаний, два банка, 397 граждан, в числе которых жена и дочь главы МИД России Сергея Лаврова, а также Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерьми российского лидера Владимира Путина.

19 апреля власти Японии приняли новый пакет антироссийских санкций, включающий в себя запрет на импорт древесины, алкоголя, двигателей и других товаров.

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