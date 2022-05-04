Гидрометцентр рассказал о погоде в столице в День Победы

Синоптики ожидают осадки

В День Победы, 9 мая, в Москве ожидается прохладная и ветреная погода. Об этом в среду, 4 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что Москва окажется на восточной периферии антициклона, в связи с этим прогнозируется понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3-8 градусов, днем — до плюс 8-13 градусов.

Погода будет облачная, временами дожди, будет дуть северный ветер, рассказал Вильфанд.

Прогноз носит предварительный характер, подчеркнул Вильфанд, он еще будет уточняться. Что касается ожидающихся осадков, в столице в День Победы разгоняют облака. Соответствующее решение принимают буквально за день до знаменательной даты, цитирует метеоролога АГН "Москва".

Ранее Вильфанд рассказал, что в первые несколько дней мая солнце в столице будет активным, уровень ультрафиолетового излучения позволит москвичам загореть, несмотря на довольно прохладную погоду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"