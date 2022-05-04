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Польша решила отстранить Россию от борьбы за право проведения "Экспо-2030"

12:51
  • среда
  • 04 мая 2022

Москва подала заявку на проведение международной выставки

Польша выступает против проведения международной выставки "Экспо-2030" в России. Об этом в среду, 4 мая, рассказал польский министр по вопросам развития и технологий Вальдемар Буда.
Собянин доложил Путину о готовности Москвы к проведению "Экспо-2030"

По словам политика, Варшава намерена поднимать вопрос исключения России из борьбы за право принять эту выставку на всех международных встречах.

Наряду с этим Польша будет поддерживать заявку украинских властей о проведении "Экспо-2030" в Одессе, пообещал Буда.

Польский министр также рассказал, что организаторы выставки "Экспо-2030" в настоящее время приостановили участие как Москвы, так и Одессы в процессе борьбы заявок, сообщает ТАСС.

В декабре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин представил российскую заявку на проведение всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве. За это право также борются Южная Корея, Италия, Украина и Саудовская Аравия. Победитель станет известен в 2023 году.

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