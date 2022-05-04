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Молодым российским семьям предложили выдавать бесплатное жилье

12:33
  • среда
  • 04 мая 2022

Законопроект о социальном найме готовят в Госдуме

Рабочая группа Госдумы подготовит законопроект о социальном найме жилья для молодых семей. Депутаты считают, что действующая сейчас программа льготной ипотеки не решает полностью жилищной проблемы молодых россиян.

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"Уверена, для решения жилищных проблем молодых семей нужен федеральный закон. Более того, ипотека всех проблем здесь не решит. Нужно социальное жилье, построенное за бюджетный счет", — заявила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По замыслу законодателей, молодые семьи, получив от государства квартиру, смогут проживать в ней неограниченное время. Жилье можно будет также передавать наследникам, но без права приватизации и продажи, пишет "Парламентская газета".

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