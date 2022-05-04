Молодым российским семьям предложили выдавать бесплатное жилье

Законопроект о социальном найме готовят в Госдуме

Рабочая группа Госдумы подготовит законопроект о социальном найме жилья для молодых семей. Депутаты считают, что действующая сейчас программа льготной ипотеки не решает полностью жилищной проблемы молодых россиян.

"Уверена, для решения жилищных проблем молодых семей нужен федеральный закон. Более того, ипотека всех проблем здесь не решит. Нужно социальное жилье, построенное за бюджетный счет", — заявила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По замыслу законодателей, молодые семьи, получив от государства квартиру, смогут проживать в ней неограниченное время. Жилье можно будет также передавать наследникам, но без права приватизации и продажи, пишет "Парламентская газета".

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