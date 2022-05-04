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В Москве из-за репетиции Парада перекроют ряд центральных улиц

15:15
  • среда
  • 04 мая 2022

В частности, нельзя будет проехать по Новинскому бульвару

Сегодня в столице будет еще одна репетиция Парада Победы – ночная. В связи с этим перекроют десятки улиц на юго-востоке и в центре Москвы. Нельзя будет проехать по Новинскому бульвару, Оружейному переулку и Проектируемому проезду № 3502.

С половины шестого закроют Петровку, Солянку, Моховую и Тверскую улицы. А также Кадашевскую набережную. С 10 вечера ограничения затронут Тверской и Страстной бульвары, а также Большой Путинковский переулок.

Еще через полчаса закроются Садовая-Кудринская улица, Новый Арбат, Воздвиженка и Большой Каменный мост. За 30 минут до полуночи частично перекроют Волгоградский проспект. Движение будут запускать по мере прохождения военной колонны.

Изменения коснутся и метро. Уже в эти минуты только на вход и пересадку работают "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". "Библиотека имени Ленина" открыта только для пересадки.

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