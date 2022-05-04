Собянин посетил обновленный центр госуслуг района Отрадное

Ежедневно центр может принимать более 1000 человек

Свыше 78 тысяч человек посетили новый центр "Мои документы" района Отрадное за несколько месяцев с момента его открытия. Сегодня в обновленном центре госуслуг побывал мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, глава города рассказал, какие крупные проекты реализуется в этом части Москвы по программе "Мой район".

Центр госуслуг "Мои документы" - теперь в удобном месте, рядом со станцией метро и в новом просторном помещении. Раньше ютился в небольшом одноэтажном здании. Переехал по просьбам жителей. Отрадное - один из самых больших и многонаселённых районов столицы. Здесь проживают порядка 185 тысяч москвичей. Сейчас у любого есть возможность попасть в МФЦ без очередей. Работают 88 окон приема. Ежедневно центр может принимать больше тысячи человек.

Здесь и зона электронных услуг, и просторный детский уголок, и комната матери и ребенка, а также установлен современный диагностический комплекс - можно проверить свои показатели здоровья.

Район Отрадное в целом становится удобнее и комфортнее для жизни. В апреле началась комплексная реконструкция одной из поликлиник на улице Декабристов. Старое здание фактически перестроят заново. Заменят все инженерные коммуникации, внутренние перегородки, дверные и оконные блоки. В результате появятся дополнительные помещения - для организации кабинетов физиотерапии, зала лечебной физкультуры. А, кроме того, установят аппарат КТ, которого раньше в поликлинике не было. Завершить реконструкцию планируют в третьем квартале следующего года. Столичный мэр, посетивший сегодня Отрадное, подчеркнул - программа "Мой район" в столице продолжается.

"В частности, в Отрадном реализуется целый ряд направлений этой программы, включая благоустройство, транспорт, социальные объекты и так далее. В Отрадном были запущены новые станции метро, МЦД, МЦК, сегодня создается на базе Отрадного транспортно-пересадочный узел, который продолжается реконструироваться, надеюсь, что будет уже в полном объеме работать до конца этого года", - заявил Собянин.

Сейчас в Отрадном завершается строительство второго вестибюля станции метро "Окружная". Благодаря ему у пассажиров появится возможность пересадки между МЦК, МЦД и метро, не выходя на улицу. И время на пересадку сократится вдвое. После окончания строительства благоустроят и территорию вокруг нового вестибюля, высадят деревья.

Юлия Богоманшина, Екатерина Гоголева, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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