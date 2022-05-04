Участок Люблинско-Дмитровской линии метро открылся досрочно

Движение между станциями "Дубровка" и "Волжская" было закрыто с 30 апреля

Сегодня, на шесть дней раньше запланированного, заработал участок Люблинско-Дмитровской линии.

Напомним, движение между станциями "Дубровка" и "Волжская" было закрыто с 30 апреля из-за строительства Большой кольцевой линии. В Печатниках сейчас возводят пересадочный узел между салатовой веткой и БКЛ.

В минувшие выходные строили переход на пересечении улицы Гурьянова и Шоссейной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"