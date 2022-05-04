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Участок Люблинско-Дмитровской линии метро открылся досрочно

15:11
  • среда
  • 04 мая 2022

Движение между станциями "Дубровка" и "Волжская" было закрыто с 30 апреля

Сегодня, на шесть дней раньше запланированного, заработал участок Люблинско-Дмитровской линии.

Напомним, движение между станциями "Дубровка" и "Волжская" было закрыто с 30 апреля из-за строительства Большой кольцевой линии. В Печатниках сейчас возводят пересадочный узел между салатовой веткой и БКЛ.

В минувшие выходные строили переход на пересечении улицы Гурьянова и Шоссейной.

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