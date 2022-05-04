В Москве пьяный мужчина с пистолетом останавливал людей в метро

Его задержали

В подземном переходе станции метро "Петровско-Разумовская" пьяный мужчина с пистолетом пытался грабить прохожих.

Вот только до совершения преступления дело не дошло. Он останавливал людей, пытался им что-то объяснить и демонстрировал своё оружие. В какой-то момент он даже выстрелил в воздух.

В итоге один из прохожих вызвал полицию. Оперативники задержали хулигана, изъяли у него пистолет и два светозвуковых патрона. Возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас мужчина под домашним арестом.

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