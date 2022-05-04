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Призерами всероссийской олимпиады стали более 1000 московских школьников

15:14
  • среда
  • 04 мая 2022

Как готовятся к интеллектуальному соревнованию и что ждёт победителей?

Более тысячи московских школьников в этом году стали призёрами всероссийской олимпиады. Математика, экономика, литература, иностранные языки - направления самые разные, но старшеклассники показывают лучшие результаты по всем предметам.

С 99 баллами из 100 возможных московский одиннадцатиклассник Марк Юсупов в этом году - абсолютный победитель всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Несмотря на рекордный результат, свои успехи в изучении любимого предмета чемпион считает закономерными. 

Подготовка к каждому из этапов соревнований - а таких в рамках всероссийской олимпиады 4: школьный, муниципальный, региональный и заключительный - совсем не то, что готовиться к обычным экзаменам, уверен Марк. Для него и ещё почти шести миллионов участников олимпиадного движения по всей стране – это, скорее, возможность проявить своё усердие и творческие способности.

В 10-м классе Иван уже дважды победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В следующем году свой результат планирует улучшить.

Всего более 1000 московских школьников в этом году уже стали призерами всероссийской олимпиады по разным направлениям. Это математика, экономика, физика, русский язык, литература, обществознание, право, МХК, физкультура, иностранные языки. К заключительному этапу столичную команду учащихся, точно олимпийцев в большом спорте, тренировали специалисты центра педагогического мастерства.

"Действительно, ребята чувствуют, что таланты нужны городу. И гранты мэра города, которые получают победители и призеры, это такой, можно сказать, первый сигнал, первая оценка от имени города таланту ребенка. Сигнал тому, что ты будешь успешным в своем любимом городе", - отметил научный руководитель центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников традиционно подведут в мае. Главной наградой для победителей, как и прежде, станет возможность поступить в любое высшее учебное заведение на выбранную специальность без экзаменов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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