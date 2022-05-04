Москвичи выберут экспонат, который будет представлять Исторический музей

В среду на сайте "Активный гражданин" стартовало новое голосование. Москвичам предлагают выбрать экспонат, который будет представлять Исторический музей в его юбилейный год.

Золотая монета эпохи Ивана Грозного. Ажурный кокошник 18 века. Грамота императора Николая I. Портрет цесаревича Александра Николаевича. Средневековый сундук-подголовок с причудливым орнаментом. Стакан с двумя стенками, изготовленный на Бахметьевском заводе.

Всего - 6 раритетов, ранее хранившихся в фондах. В этом году, когда Историческому музею исполняется 150 лет, артефакты впервые представлены на специальной выставке, сообщает "ТВ Центр".

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