ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На сайте "Активный гражданин" стартовало новое голосование

15:16
  • среда
  • 04 мая 2022

Москвичи выберут экспонат, который будет представлять Исторический музей

В среду на сайте "Активный гражданин" стартовало новое голосование. Москвичам предлагают выбрать экспонат, который будет представлять Исторический музей в его юбилейный год.

Золотая монета эпохи Ивана Грозного. Ажурный кокошник 18 века. Грамота императора Николая I. Портрет цесаревича Александра Николаевича. Средневековый сундук-подголовок с причудливым орнаментом. Стакан с двумя стенками, изготовленный на Бахметьевском заводе.

Всего - 6 раритетов, ранее хранившихся в фондах. В этом году, когда Историческому музею исполняется 150 лет, артефакты впервые представлены на специальной выставке, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проект "Активный гражданин"
Проект "Активный гражданин"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.