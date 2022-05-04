Импортозамещение в действии: в России изготавливают уникальный материал

Он важен для авиастроения

Прочная и такая важная! В Москве начали выпуск термопластичной ленты. Она создается по инновационным технологиям. И без неё не обойтись ни в нефтегазовой отрасли, ни в авиастроении.

Прочнее стали, легче листа бумаги. Материал, который начали изготавливать на базе научно-исследовательского института "Графит", может отодвинуть на второй план многие металлы. Учёные пропитали углеродное волокно специальным полимером, и получился уникальный продукт – очень прочная, но тонкая и лёгкая лента. Она становится отправной точкой в изготовлении деталей, где требуется высокая прочность.

"Термопластичная лента – это препрег полуфабрикатный для того, чтобы далее реализовывать его в изделие конструкций высокой нагруженности, которые могут применяться в совершенно различных отраслях – это авиакосмическая, атомная промышленность, это судостроение", - пояснил инженер отдела полимерных инновационных материалов АО "НИИ Графит" ГК "РОСАТОМ" Григорий Смирнов.

Полная независимость. Достижение российских учёных-атомщиков помогает отказаться от импортной продукции. Для изготовления сверхпрочной термопластичной ленты используется только отечественное сырьё. Для получения такого полуфабриката специалисты института пропитали углеволокно специальным порошком, который при нагревании сначала плавится, а потом застывает. И получается материал небывалой прочности.

"Это углеродный жгут. На него нанесён полимер углепропиленсуольфид. Соответственно, наша линия так устроена, так разработана, что можно применять, помимо углеродного жгута, совершенно различные армирующие наполнители – однонаправленные, двунаправленные ткани, ленты на основе базальтовых и стеклянных волокон", - отметил Григорий Смирнов.

Из таких лент можно получить всё что угодно. От обычной трубы для изготовления каркаса до крыла самолёта или даже заменить им броню военного корабля. Чтобы повредить изделие из этого материала, понадобится недюжинная сила, признаются инженеры института. Огромного запаса прочности удалось добиться за счёт нового способа нанесения полимера на основной материал – термоплавления.

Даже появление трещин практически исключено. Никак не скажутся и перепады температуры. Соответственно, и время над такими деталями почти не властно. Пока технология ещё на этапе исследования и доработки. Здесь же в институте "Графит" различными методами проверяют готовый продукт и на прочность. Причём, это не только графитовые ленты, но и полноценные изделия из них. Их получают уже за счёт многослойного склеивания и опрессовывания той самой термопластичной ленты.

Сейчас, на начальном этапе, мощности позволяют изготовить одну тонну термопластичных лент в год. Но через 1,5 года по плану госкорпорации "Росатом" этот показатель должен увеличиться в 100 раз.

Илья Данильцев, Евгений Рыбин и Алексей Уваров, "ТВ Центр".

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