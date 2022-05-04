В Парке Горького открылась выставка исторической военной техники

Среди экспонатов - танки Т-37 и Т-20

Выставка исторической военной техники открылась в Парке Горького по случаю Дня Победы. До 12 мая посетители смогут увидеть 30 экспонатов, предоставленных Музеем техники Вадима Задорожного. Они выстроились на Пушкинской набережной.

Большая часть экспонатов – это машины, воссозданные по оригинальным чертежам из частей и фрагментов военной техники, найденной на местах боев. Они восстановлены до ходового состояния и могут принимать участие в торжественных шествиях, парадах и съёмках фильмов о войне.

Так, здесь есть плавающие танки Т-37 и Т-38. Самые редкие экспонаты – машины довоенного и начального периода войны – танки Т-37 и Т-20. Легенда - танк Т-26, прошедший четыре войны и участвовавший в Параде на Красной площади 7 ноября 41 года.

В экспозицию также вошли автомобили ЗиС-5, ГАЗ-67, "Студебеккер", которые обеспечивали на войне подвоз снабжения, транспортировку техники и людей и артиллерия – минометы, гаубицы, противотанковые и зенитные пушки.

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