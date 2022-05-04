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Крупный пожар вспыхнул в промзоне Дзержинска

12:54
  • среда
  • 04 мая 2022

Огнем объяты около двух тысяч квадратных метров

В промышленной зоне нижегородского Дзержинска загорелась железнодорожная цистерна с растворителем.

ЧП произошло на Автозаводском шоссе, на станции Игумново. Площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратных метров, сообщил в МЧС. Пожару присвоен третий ранг сложности.

"Задействованы 55 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 39 человек и 9 единиц техники. Приведен в готовность пожарный поезд", - сообщили спасатели.

Пострадавших нет, угрозы для населенных пунктов тоже нет. Причина пожара устанавливается. Прокуратура Нижегородской области начала проверку, передает РИА Новости.

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