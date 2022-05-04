Власти Варшавы освободили транспорт от украинских флагов

Причину решения в мэрии не объясняют

Городские автобусы и трамваи в Варшаве избавились от украинской символики, которой были разукрашены последние два месяца. Власти польской столицы свое решение не объясняют.

"С 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины", - сообщила мэрия Варшавы на своем официальном сайте.

Акция была запущена в конце февраля, после начала специальной военной операции на Украине, в знак солидарности с этой страной. Желто-голубой флаг размещался на автобусах и трамваях наряду с флагом Варшавы. Польские юристы указывали на нарушение правил: по закону, флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши, передает РИА Новости.

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