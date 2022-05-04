Венгрия объяснила несогласие с планом ЕС по нефтяному эмбарго

Будапешт зависим от поставок российских энергоносителей

Требования Венгрии по отсрочке для нее отказа от российских энергоносителей при намерении Евросоюза ввести полное нефтяное эмбарго в отношении России связано с энергобезопасностью государства. Об этом в среду, 4 мая, рассказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Комментируя планы Брюсселя по введению нефтяного эмбарго, Ковач подчеркнул, что Будапешт не готов отказаться от энергобезопасности, которая связана с поставками нефти из России.

Это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности, цитирует представителя венгерского правительства hirado.hu.

Ранее стало известно, что Венгрии и Словакии разрешили не отказываться от российской нефти до конца 2023 года в рамках существующих контрактов. Эмбарго на закупки черного золота предполагает шестой пакет европейских санкций против России, о котором объявил Брюссель.

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