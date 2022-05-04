Шойгу: транспорт НАТО с оружием на Украине станет "законной целью" для России

Глава Минобороны предупредил страны НАТО, накачивающие Украину оружием
Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с оружием, рассматривается Россией как законная цель для поражения. Об этом в среду, 4 мая, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.
Генерал армии подчеркнул, что США и их союзники по НАТО продолжают "накачивать Украину оружием".
Однако российские военнослужащие рассматривают транспорт НАТО, который прибывает на Украину с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооруженных сил, как законную цель для нанесения ударов и поражения, цитирует Шойгу РБК.
Ранее Конгресс США одобрил законопроект о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза. Документ упрощает оказание военной помощи украинским властям.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"