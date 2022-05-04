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Шойгу: транспорт НАТО с оружием на Украине станет "законной целью" для России

13:52
  • среда
  • 04 мая 2022

Глава Минобороны предупредил страны НАТО, накачивающие Украину оружием

Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с оружием, рассматривается Россией как законная цель для поражения. Об этом в среду, 4 мая, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.
США продолжают накачивать Украину оружием

Генерал армии подчеркнул, что США и их союзники по НАТО продолжают "накачивать Украину оружием".

Однако российские военнослужащие рассматривают транспорт НАТО, который прибывает на Украину с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооруженных сил, как законную цель для нанесения ударов и поражения, цитирует Шойгу РБК.

Ранее Конгресс США одобрил законопроект о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза. Документ упрощает оказание военной помощи украинским властям.

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