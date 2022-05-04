РБК: РФС предложил поддержать российский футбол на 20 млрд рублей

Эта сумма складывается из ряда предлагаемых льгот и мер поддержки

Российский футбольный союз (РФС) подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола России в общей сумме 20 млрд рублей. Это следует из документов, которые были подготовлены и представлены на заседании попечительского совета союза, который состоялся в среду, 27 апреля, рассказали источники.

По сообщению РБК, в числе мер поддержки, прошедших согласование в Министерстве финансов — временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта и установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%.

Также предлагается освободить спортивные субъекты от налога на прибыль и обнулить НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах.

Предлагается также разрешить выплачивать зарплату иностранным специалистам на их счета в зарубежных банках, а также переводить валюту в зарубежные банки, сообщает РБК.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса российские сборные и клубные команды были отстранены от участия во всех международных соревнованиях по футболу.

Иностранным футболистам, выступающим за российские клубы, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила разрывать контракты в одностороннем порядке, без какой-либо неустойки. Легионерам РПЛ также продлили трансферное окно. В Минспорте России заявили, что отъезд иностранных игроков из клубов Российской премьер-лиги может повысить конкуренцию в российском футболе.

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