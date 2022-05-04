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Журналиста Александра Невзорова объявили в розыск

13:44
  • среда
  • 04 мая 2022

Его разыскивает полиция

МВД объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ред.).
Невзорова и Венедиктова внесли в реестр иноагентов

Невзорова внесли в базу разыскиваемых лиц 4 мая. Розыск журналиста ведется в рамках уголовного дела. Статья в карточке не уточняется, передает РИА Новости. 

22 марта Следственный комитет России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России" после публикации журналистом сообщения о якобы обстреле ВС России роддома в Мариуполе.

22 апреля Минюст внес Невзорова в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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