Журналиста Александра Невзорова объявили в розыск

Его разыскивает полиция

МВД объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ред.).

Невзорова внесли в базу разыскиваемых лиц 4 мая. Розыск журналиста ведется в рамках уголовного дела. Статья в карточке не уточняется, передает РИА Новости.

22 марта Следственный комитет России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России" после публикации журналистом сообщения о якобы обстреле ВС России роддома в Мариуполе.

22 апреля Минюст внес Невзорова в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"