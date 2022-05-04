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Бочкарев: Годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину

13:30
  • среда
  • 04 мая 2022

В Москве возвели 27 объектов коммерческой недвижимости

Столица поддерживает высокие темпы строительства. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала этого года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42%", - приводит его слова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Бочкарев также рассказал, что в городе появилось 27 новых объектов коммерческой недвижимости. Это даст столице дополнительные рабочие места.

"Так, введено два торговых объекта, семь коммунально-складских и три промышленно-производственных, а также три гостиницы, три административно-деловых здания и девять коммунальных объектов", - отметил он.

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