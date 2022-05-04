Ефимов: Товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока за год возрос на 56%

Основные импортеры - Турция, Иран, ОАЭ

Внешний товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока в 2021 году увеличился на 56%.

В прошлом году товарооборот достиг 20 миллиардов долларов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основными импортерами продукции стали Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет.

"Доля Москвы в общероссийском товарообороте составляет 36,5%", - отметил Ефимов.

Поддержкой столичного промышленного экспорта занимается подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики центр "Моспром". Для поддержания торгово-экономических связей в Москве 18 мая пройдет международный телемост "Moscow - Middle East 2022".

В ходе телемоста будут проведены пленарное заседание и три отраслевых круглых стола. Участники мероприятия смогут обсудить перспективы развития экспорта, актуальные торговые барьеры и стратегии развития бизнеса в странах Ближнего Востока.

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