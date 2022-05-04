Собянин сообщил о скором принятии мер поддержки киноиндустрии и большого спорта

Мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 4 мая, рассказал о скором принятии мер поддержки киноиндустрии и большого спорта, а также о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса.

Перед майскими праздниками столичные власти приняли ряд важных решений о поддержке граждан и отдельных секторов экономики, оказавшихся под санкционным давлением. Мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме.

В дни праздников предстоит работать над пакетом мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта, рассказал градоначальник в своем личном блоге.

Также Сергей Собянин рассказал об автоматическом продлении налоговых льгот для промышленных комплексов и технопарков, которые экономят до 25% платежей по региональным налогам и земельным платежам – десятки миллионов рублей ежегодно.

Помимо этого градоначальник осветил тему поддержки владельцев аттракционов и автошкол. Две недели назад было завершено формирование пакета мер поддержки нестационарных торговых объектов. Теперь его дополнили аналогичными мерами помощи владельцам других некапитальных сооружений. В первую очередь это бизнес, работающий в городских парках: аттракционы, веревочные парки, батуты, аэродинамические трубы, тиры, детские автогородки, контактные зоопарки и лектории.

Также поддержку получат предприниматели, эксплуатирующие закрытые площадки и автодромы автомобильных школ, пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, плоскостные парковки и отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта, открытые спортивные, игровые, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак, спортивные сооружения и пункты проката инвентаря, малые архитектурные формы, фонтаны, общественные туалеты нестационарного типа.

27 апреля Сергей Собянин утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортивных сооружений в парках столицы. Договоры на размещение некапитальных объектов, срок исполнения обязательств по которым истекает не позднее 31 декабря 2022 года, продлеваются на один год. Величина обеспечительных платежей по действующим и вновь заключаемым договорам на размещение некапитальных объектов в 2022 года не должна превышать месячного платежа.

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