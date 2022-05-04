ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоруссия вернула смертную казнь за теракт

13:39
  • среда
  • 04 мая 2022

Законопроект одобрил парламент страны

Поправки в уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на теракт, одобрила верхняя палата парламента Белоруссии. Авторы законопроекта поясняют, что он должен оказать "сдерживающее воздействие на деструктивные элементы" и продемонстрировать решительность государства в борьбе с террористической деятельностью.

Менявшему ДНК детей китайцу грозит смертная казнь
Трамп пригрозил обстрелявшему полицейских в Калифорнии смертной казнью

"Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни", - цитирует сообщение агентство БелТА.

Отмечается, что смертная казнь не назначается за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Исключение составляют случаи, сопряженные с гибелью людей – в частности, покушение на убийство представителя иностранного государства или международной организации, государственного или общественного деятеля с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Заключенный
Заключенный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.