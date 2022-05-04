Белоруссия вернула смертную казнь за теракт

Законопроект одобрил парламент страны

Поправки в уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на теракт, одобрила верхняя палата парламента Белоруссии. Авторы законопроекта поясняют, что он должен оказать "сдерживающее воздействие на деструктивные элементы" и продемонстрировать решительность государства в борьбе с террористической деятельностью.

"Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни", - цитирует сообщение агентство БелТА.

Отмечается, что смертная казнь не назначается за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Исключение составляют случаи, сопряженные с гибелью людей – в частности, покушение на убийство представителя иностранного государства или международной организации, государственного или общественного деятеля с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка.

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