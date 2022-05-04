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В Кремле прокомментировали слухи о всеобщей мобилизации в России

14:04
  • среда
  • 04 мая 2022

Войну Украине объявлять не будут

В Кремле назвали чушью слухи об объявлении мобилизации в России 9 мая.

Кроме того, полнейшей ложью являются сообщения о том, что президент России Владимир Путин может объявить войну Украине в День Победы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь", - заявил представитель Кремля, комментируя вероятность мобилизации и объявлении войны (цитата по "Интерфаксу").

Ранее ряд западных СМИ, в том числе CNN, написали о том, что в России 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация, чтобы нарастить темпы спецоперации на территории Украины.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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