В Кремле прокомментировали слухи о всеобщей мобилизации в России

Войну Украине объявлять не будут

В Кремле назвали чушью слухи об объявлении мобилизации в России 9 мая.

Кроме того, полнейшей ложью являются сообщения о том, что президент России Владимир Путин может объявить войну Украине в День Победы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь", - заявил представитель Кремля, комментируя вероятность мобилизации и объявлении войны (цитата по "Интерфаксу").

Ранее ряд западных СМИ, в том числе CNN, написали о том, что в России 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация, чтобы нарастить темпы спецоперации на территории Украины.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"