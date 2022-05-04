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Япония готовится к "вторжению России на Хоккайдо"

14:01
  • среда
  • 04 мая 2022

В Токио не могут разгадать планы Путина и предполагают худший сценарий

Решающая битва Японии с Россией неизбежна. И произойдет она на острове Хоккайдо, решили в Токио. Такого развития событий ожидает японский генерал Юки Ямасита.

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"Вторжение России на Хоккайдо — это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас. В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией", - приводит мнение генерала портал Shukan Gendai.

Ямасита считает, что при дальнейшем усилении градуса противостояния Москвы и Вашингтона важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока. Именно из этой акватории, считает генерал, Россия сможет создать угрозу для США, пустив в ход атомный ударный подводный флот.

Если "вторжение" действительно произойдет, линией фронта станет город Асахикава — второй по величине населенный пункт японской префектуры. Издание напоминает, что Россия уже объявила Японию недружественной страной. А предугадать, что дальше предпримет российский президент Владимир Путин, практически невозможно.

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