Япония готовится к "вторжению России на Хоккайдо"

В Токио не могут разгадать планы Путина и предполагают худший сценарий

Решающая битва Японии с Россией неизбежна. И произойдет она на острове Хоккайдо, решили в Токио. Такого развития событий ожидает японский генерал Юки Ямасита.

"Вторжение России на Хоккайдо — это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас. В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией", - приводит мнение генерала портал Shukan Gendai.

Ямасита считает, что при дальнейшем усилении градуса противостояния Москвы и Вашингтона важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока. Именно из этой акватории, считает генерал, Россия сможет создать угрозу для США, пустив в ход атомный ударный подводный флот.

Если "вторжение" действительно произойдет, линией фронта станет город Асахикава — второй по величине населенный пункт японской префектуры. Издание напоминает, что Россия уже объявила Японию недружественной страной. А предугадать, что дальше предпримет российский президент Владимир Путин, практически невозможно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"