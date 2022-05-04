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Кремль указал на непоследовательность Киева

14:31
  • среда
  • 04 мая 2022

Украинские переговорщики постоянно меняют свою позицию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ход переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, позиция украинских властей непоследовательна.

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"Как можно относиться к непоследовательной позиции? Только негативно. Это не вселяет уверенности в том, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Киев каждый день меняет свою позицию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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