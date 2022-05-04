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Глава Минтруда: число безработных в России не растет

14:07
  • среда
  • 04 мая 2022

В формате неполной занятости работают порядка 110 тысяч человек

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил в ходе встречи в среду с президентом Владимиром Путиным, что на сегодняшний день число безработных в стране составляет 3,1 миллиона человек, передает ТАСС.

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При этом глава Минтруда заметил, что это число не растет.

В формате неполной занятости работают порядка 110 тысяч человек в России.

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество зарегистрированных безработных не меняется с начала марта 2022 года. При этом увеличивается количество вакансий на портале "Работа в России" - соискателям доступно более 1,9 млн предложений.

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