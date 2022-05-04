Путин назвал приоритет правительства России

Глава государства встретился с министром труда

Поддержка рынка труда в России является одним из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях. Об этом в среду, 4 мая, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства провел встречу с министром труда и социальной защиты населения России Антоном Котяковым.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в нынешних условиях — одно из основных направлений совместной работы Кремля с правительством.

Президент напомнил, что такие мероприятия начались еще во время пандемии коронавирусной инфекции и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться, сообщает РИА Новости.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России рассказали, что количество официально зарегистрированных безработных в России в течение января-марта 2022 года выросло до 1,1 млн человек, а уровень безработицы повысился с 4,1% в январе-феврале до 4,4% на конец марта. Самый высокий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (11,6%).

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