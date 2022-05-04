"Просчитываем разные варианты": Песков о новом пакете санкций

Ограничения - обоюдоострое оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Евросоюзом шестого пакета санкций против Москвы.

"Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты [развития событий]", - цитирует ответ кремлевского спикера ТАСС.

Он добавил, что санкции - "оружие обоюдоострое".

"И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", - заключил пресс-секретарь.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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