Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Овнам звезды предложат новую работу, а близнецам устроят настоящий переполох

Овны

Возможно, ваши мысли сейчас – только об отдыхе, но у звезд на вас другие планы! Они предложат вам новую работу или совершенно неожиданные источники дохода.

Тельцы

Необычный день, который случается у представителей знака каждый год в мае, когда Солнце и Уран соединяются в вашем знаке. Это возможность круто изменить жизнь или как минимум свою внешность.

Близнецы

Звезды сегодня могут устроить настоящий переполох, отправив вас в пикантную стрессовую ситуацию. Будьте внимательны, неторопливы и помните, что это краткосрочное влияние.

Раки

Луна в вашем знаке соединилась с мрачной Лилит, отсюда могут произрастать страхи, предчувствия. Пожалейте и успокойте своего внутреннего ребенка, проведите день в любви к себе.

Львы

Амбициозные представители этого знака получат сегодня неожиданные шансы либо предложения о работе, в которой у вас совсем нет опыта. Инициатором является ваше Солнце, так что отнеситесь серьезно.

Девы

Вы получите известия, которые вас удивят и даже шокируют – Уран умеет встряхнуть! Новости придут от преподавателей, учеников, дальних друзей или от юристов.

Весы

Зайдите сегодня на Госуслуги или сайт налоговой, так как звезды обещают вам финансовые новости. Они принесут информацию о социальных пособиях, компенсациях или субсидиях.

Скорпионы

Начали с делового знакомства, а оказались в одной постели? Подобный сценарий вполне в духе Урана. Сегодняшний день полон неожиданностей, особенно в любовной сфере.

Стрельцы

Вас озадачат новости с работы: чье-то увольнение или решение начальства, которого никто не ждал. Так что не опаздывайте и держите нос по ветру – мало ли как все повернется!

Козероги

Сердце суровых представителей знака сегодня растопит майское солнышко в обнимку с непредсказуемым Ураном. Вас ждет новая влюбленность или даже беременность.

Водолеи

В вашем доме что-то может пойти не по сценарию, и будет неплохо, если кто-то проведет там весь день. В позитивной версии звезды помогут быстро и удачно решить вопрос с жильем.

Рыбы

Вам предстоит разговор или встреча, которые по идее никак не могли состояться, но планеты сделали это! На всякий случай постарайтесь выглядеть с самого утра на все 100!

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