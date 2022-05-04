Минэкономразвития оценило удовлетворенность бизнеса мерами поддержки

Кабмин выясняет информированность предпринимателей о принятых решениях

На сегодняшний момент востребованность мер поддержки бизнеса составляет 56% и удовлетворенность – порядка 70%. Об этом в среду, 4 мая, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что российские власти в том числе при помощи социологов выясняют, насколько бизнес информирован о предпринимаемых мерах поддержки, насколько он пользуется этими мерами и насколько удовлетворен ими.

В фокусе внимания кабмина находится то, что 30% бизнеса что-то не устраивает в реализуемых властями шагах, подчеркнул Решетников. Министр предположил, что эти предприниматели в полной мере не могут воспользоваться принимаемыми мерами или есть какие-то ограничения.

Поэтому в правительстве по каждой мере разбирают складывающуюся практику с тем чтобы своевременно корректировать меры, идти навстречу бизнесу и удовлетворять его потребности в текущей ситуации, цитирует главу Минэкономразвития пресс-служба правительства.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее рассказал, что на поддержку экономики в 2022 году Россия потратит около 6,3 трлн рублей. Как уточнил эксперт, в ближайшее время экономика российских регионов будет очень дифференцирована из-за санкционного давления.

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