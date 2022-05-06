Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Львам повезет на экзамене или собеседовании, водолеям будет везти в поездках

Овны

Венера в вашем знаке сегодня весело кружится в танце с Меркурием, отсюда и у вас прекрасное настроение! Вам будет легко подбирать слова, так что можно писать посты или выступать.

Тельцы

Великолепный день: Солнце и Уран в вашем знаке получают поддержку с двух сторон, от Луны и Марса. Можете рассчитывать на успех в социуме – вам будут аплодировать!

Близнецы

Меркурий в вашем знаке сегодня в дружеском союзе с игривой и веселой Венерой в Овне. Это признак самых улетных вечеринок, веселья до утра и прочих забав, наслаждайтесь!

Раки

Луна в вашем знаке требует красиво накрытого стола и идеального порядка в доме. Если день придется провести на работе, купите букетик цветов – он поднимет настроение.

Львы

Вам повезет на экзамене или собеседовании: вы легко найдете общий язык с тем, кто будет вас оценивать. Главное – улыбайтесь и побольше говорите, будьте оптимистичны и бодры.

Девы

Казалось бы, в этот приятный майский день, который зачем-то сделали рабочим, не хочется и думать о делах. Но нет. Звезды считают, что именно сегодня вы можете сделать финальный рывок!

Весы

Венера буквально подталкивает вас к весенним переменам и активности: знакомьтесь, выходите в люди! Участвуйте в городских мероприятиях, сходите на концерт или даже на субботник.

Скорпионы

Вас заинтересует история рода или разговор с кем-то из старших членов семьи. Возможно, приедут родственники, и обстановка в доме изменится, станет теплее и сердечнее.

Стрельцы

Ваш игривый весенний настрой и желание пошалить трудно не заметить, и это радует! Венера с Меркурием подогреют ваши чувства к партнеру или найдут с кем вам пофлиртовать.

Козероги

В вашем доме скоро будет звучать множество веселых голосов или зажигательная музыка. Звезды также не исключают, что у вас появится новый домашний питомец.

Водолеи

Сегодня и в последующие праздничные дни вам будет везти в поездках. Вы можете открыть для себя новый парк развлечений в своем городе или уютное место отдыха, которое станет любимым.

Рыбы

Вас сегодня порадует шелест купюр: вы получите зарплату, премию либо новость о повышении дохода. В любом случае, денег станет больше!

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