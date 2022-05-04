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В 42 регионах России введен особый противопожарный режим

14:29
  • среда
  • 04 мая 2022

Зафиксированы 62 очага природных пожаров

Как сообщило в среду МЧС, уже в 42 регионах России введен особый противопожарный режим. При этом в трех регионах действует режим ЧС.

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Зафиксированы 62 очага природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет.

Кроме того, в 20 регионах отмечена угроза подтопления.

"На данный момент в 23 регионах в поймах рек подтоплено 16 жилых домов, более 450 приусадебных участков, 15 низководных мостов и 25 участков автодорог", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

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