Российский суд арестовал активы Google на полмиллиарда рублей

Дело возбуждено по заявлению НТВ

Активы российского подразделения IT-гиганта Google на 500 миллионов лей арестованы. Решение принял арбитражный суд Москвы, который рассматривал заявление телекомпании НТВ. Арест наложен на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению компании.

В своем иске НТВ требует обязать ответчиков разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube. Ответчиками указаны, кроме ООО "Гугл", также головная американская Google LLC и ирландская Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор. Рассмотрение дела назначено на 24 мая.

2 марта телеканал НТВ сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в 70 странах, в том числе во всей Европе. YouTube-канал НТВ занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте платформы, аудитория достигла почти 17 миллионов подписчиков, передает РИА Новости.

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