Словакия запросила трехлетний переходный период для отказа от российской нефти

Братислава ищет альтернативные источники поставок

Власти Словакии поддерживают запрет на импорт российской нефти, однако просят ЕС дать переходный период в три года.

Об этом сообщил министр экономики страны Рихард Сулик. Три года нужны для того, чтобы найти альтернативные источники поставок, передает агентство Reuters.

Ранее ЕС объявил о шестом пакете антироссийских санкций, который предусматривает эмбарго на закупки нефти. Для Венгрии и Словакии сделано исключение: Будапешт и Братислава смогут закупать российскую нефть до конца 2023 года в рамках существующих контрактов.

Отказ от импорта российской нефти будет осуществляться поэтапно - в течение полугода. Брюссель примет решение в конце недели, если не возникнет серьезных разногласий.

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