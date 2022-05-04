ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шольц назвал проблемой отказ Киева принять президента ФРГ

14:47
  • среда
  • 04 мая 2022

Франка-Вальтера Штайнмайера подозревают в "тесных связях" с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу отказа Киева принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Шольц - не колбаса": в бундестаге потребовали выслать украинского посла
В Германии прошёл митинг против русофобии

"Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом", - сказал канцлер (цитата по РИА "Новости").

Шольц при этом напомнил, что сам уже посещал Киев, а также встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским в других странах.

Ранее Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.