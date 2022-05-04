Шольц назвал проблемой отказ Киева принять президента ФРГ

Франка-Вальтера Штайнмайера подозревают в "тесных связях" с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу отказа Киева принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом", - сказал канцлер (цитата по РИА "Новости").

Шольц при этом напомнил, что сам уже посещал Киев, а также встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским в других странах.

Ранее Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"