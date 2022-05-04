В Макеевке загорелась нефтебаза после обстрела ВСУ

Украинские военные продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры Донбасса

Высокоточным оружием воздушного и морского базирования российские ВС поразили еще 40 объектов военной инфраструктуры Украины. Это опорные пункты подразделений националистов, склады боеприпасов и тяговые электроподстанции. Также уничтожены свыше 50 единиц боевой техники. В воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

Колонна российской техники под прикрытием вертолётов движется вглубь территории Донбасса (см. видео репортажа). На броне и шевронах бойцов буквы "О" - обозначение группировки наших войск. Так на передовую подвозятся боеприпасы, топливо и продовольствие. Обязательное условие - наличие в небе авиации.

- Вертолеты дают очень много. Они сопровождают по маршруту. Опасные участки, где находится лесистая местность, они выявляют диверсионно-разведывательные группы, а также одиночно кочующие минометы. Они наши глаза.

Самоходную артиллерийскую установку вполне можно назвать стальным молотом российской армии. Калибр САУ "Малка" - 203 миллиметра.

Корректировку огня и объективный контроль осуществляют с помощью беспилотников. Подтверждено уничтожение позиций ВСУ с самоходными установками "Пион" и батарей гаубиц Д-30.

Результат работы "Калибров" - в Закарпатье горит тяговая подстанция, обеспечивающая железнодорожное сообщение Украины со Словакией и Венгрией.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В российском Министерстве обороны ещё раз обратились к западным партнёрам Украины.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", - сказал министр обороны Сергей Шойгу.

В Москве подчёркивают - все задачи спецоперации будут выполнены. Это редкие кадры, как наши бойцы берут в плен солдат ВСУ в районе города Попасная. Их разоружают и быстро выводят - в безопасное место. Украинские военнослужащие рассказывают, что к ним относятся с уважением и даже обращаются по имени и отчеству.

- Меня никто никаким паскудным словом не обозвал. Все относились по-человечески. Не бойтесь сдаваться, ребята.

Далеко не все в рядах ВСУ хотят воевать. Однако Верховная рада утвердила закон, по которому записавшихся в территориальную оборону будут отправлять на передовую. Ранее такие подразделения могли использоваться только в своих городах. По сути это скрытая мобилизация, когда Генштаб ВСУ перебрасывает неподготовленных бойцов в качестве пехоты на сложные направления. Люди там гибнут, в том числе из-за нехватки медицинской помощи. Украинские олигархи вынуждены закупать жгуты для ВСУ.

На другом видео российские военные вытаскивают с поля боя тела украинских солдат. Свои их бросили, а затем ещё и открыли по полю огонь из минометов. Впрочем, киевские власти и националисты в рядах ВСУ никогда не думали о своих людях.

Продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. Сегодня пострадали районы Донецка. В Макеевке горит нефтебаза. В Ясиноватой снаряд попал в жилой дом. Везде есть погибшие и раненые. Несмотря на всё это, в освобождённых городах продолжает налаживаться мирная жизнь. В Мариуполе ко Дню Победы разбирают завалы на улицах и восстанавливают памятники, посвященные победе в Великой Отечественной войне.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"