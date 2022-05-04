Зеленский назвал стоимость восстановления Украины

Аппетиты Киева растут

В Германии возмутились отказом Киева принять президента ФРГ. Это произошло ещё в апреле, но сегодня ситуацию прокомментировал канцлер Германии. Олаф Шольц заявил, что украинская сторона должна внести свой вклад в разрешение проблемы. Однако Владимир Зеленский, похоже, не намерен этого делать. Более того, сегодня он назвал дипломатическим болотом минские договорённости о мире в Донбассе, которые были подписаны - в том числе - лидерами Германии и Франции. А сейчас Киев настойчиво требует у них оружие и деньги. В духе своего лидера ведут себя и украинские беженцы.

Аппетиты Украины растут с каждым днем. Сначала требовали тонны вооружений, теперь 600 миллиардов долларов на восстановление страны. Эту цифру Владимир Зеленский озвучил на саммите, организованном газетой Wall Street Journal. Несколькими днями ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предварительно оценил ущерб зданиям и инфраструктуре в сумму в 10 раз меньше - 60 миллиардов долларов. Но украинский президент уже, видимо, настолько уверовал в себя, что перестал следить за словами.

"Я стал президентом, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы - я могу сказать, что это были несерьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - сказал Зеленский.

Президент Украины назвал несерьезными действия стран-гарантов Минских соглашений. А ведь кроме России участвовали и Франция, и Германия, от которых Киев требует все больше оружия и денег, попутно оскорбляя их лидеров. И пока граждане ФРГ и некоторые депутаты Бундестага хотят выслать из страны посла Украины, назвавшего их канцлера обиженной ливерной колбасой, Олаф Шольц не просто проглотил оскорбления, а обещает дальше помогать.

- Это наглость, просто наглость. Мы так много для них делаем. И это оскорбление, которое недостойно политической трибуны. - Почему такая провокация исходит из страны, которая получает столько помощи?

Требования Украины, граничащие с хамством, снабжать ее оружием всем миром и не отлынивать, уже угрожают стабильности политической системы Болгарии. Считающаяся пророссийской Социалистическая партия заявляет о выходе из правящей коалиции в случае, если правительство одобрит отправку Киеву автоматов и других боеприпасов. Правоцентристская "Демократическая Болгария", наоборот, обещает хлопнуть дверью, если поставок не последует. Президент страны выступает против военной помощи, премьер - за. Окончательное решение правительство должно принять после 4 мая. Граждане уже который митинг подряд выражают свое мнение на площадях.

Акции против поставок Болгарией оружия Украине прошли в 11 городах. Участники демонстраций говорят: они - за мир и нейтралитет, а не втягивание республики в конфликт.

Совместная пресс-конференция президента Европейского совета и президента Молдавии. Кишинёв месяц назад подал заявку на членство в ЕС. Шарль Мишель благодарит Майю Санду за прием украинских беженцев, но не говорит, возьмут ли республику в европейскую семью. Хотя позиция у ее властей более чем правильная, в духе западных трендов - русофобская. Заявляют, что георгиевской ленте место в мусорном ведре истории. Но пока Молдавии обещают только помощь в энергетической сфере и экономике.

"Мы поможем Молдавии укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии на Украине. В прошлом году мы объявили о выделении 7 миллионов евро на оборудование, медицинские и инженерные нужды армии. В этом году планируем значительно увеличить нашу поддержку, предоставив дополнительную боевую технику", - заявил Шарль Мишель, президент Европейского совета.

То есть Молдавию хотят накачать оружием так же, как и Украину. Хотя ситуация там более чем взрывоопасная. Американские стратеги с помощью украинских диверсантов пытаются вновь разжечь войну в Приднестровье. А это может привести к открытому столкновению России с НАТО.

Благодарности евробюрократов за прием украинских беженцев ничем не подкреплены. В сутки нищая Молдавия тратит на них миллион евро. Брюссель деньги, если и дает, то только в кредит, загоняя республику в немыслимые долги. А граждане уже стонут от хамского поведения украинских радикалов. Волна недовольства беженцами постепенно расползается по всей Европе. Причем, за своих стыдно уже даже украинцам. Вот жительница Швейцарии украинского происхождения рассказывает - она с другом за свои деньги готовила пасхальные угощения и покупала подарки. Все это привезли к отелю, где разместили беженцев.

- После праздника ко мне подходит мамаша и говорит: "Где подарок?" Как можно требовать подарки? На что мне сказали: "Подавись ты, чудо в перьях". Я рыдала, потому что настолько испанского стыда я не испытывала, честно, последние пару лет. Мне стыдно за мой народ.

От "Украина превыше всего" порядком устали и поляки, которые поначалу радостно принимали беженцев. Но дошло до того, что Варшаву завесили желто-голубыми флагами. В среду мэрия приняла решение снять их хотя бы с городского транспорта.

А в Нью-Йорке ослепленный ненавистью ко всему русскому украинец полоснул осколком бутылки своего же соотечественника. Инцидент, по данным газеты New York Post, произошел в одном из баров Бруклина. Поскандалили из-за того, что давно живущий в США уроженец русскоговорящего востока Украины не смог правильно, по мнению подвыпившего оппонента, произнести название вида хлеба. Слово, с помощью которого радикалы тестируют всех на украинскость.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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