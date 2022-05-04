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Минтруд: система соцподдержки охватит более 10 миллионов детей

14:58
  • среда
  • 04 мая 2022

Расходы в год составят 1,2 триллиона рублей

Глава Минтруда Антон Котяков поблагодарил президента России Владимира Путина за поручение по созданию целостной системы поддержки семей с детьми. Министр доложил главе государства, что охватит эта система более 10 миллионов российских детей.

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"В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе", - сказал Котяков на встрече с Путиным. Министр добавил, что расходы на поддержку в год составят 1,2 триллиона рублей.

По данным Котякова, более 5 миллионов юных россиян будут охвачены выплатой на детей от 8 до 17 лет. На эти цели предусмотрено направить около  506 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

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