Минтруд: система соцподдержки охватит более 10 миллионов детей

Расходы в год составят 1,2 триллиона рублей

Глава Минтруда Антон Котяков поблагодарил президента России Владимира Путина за поручение по созданию целостной системы поддержки семей с детьми. Министр доложил главе государства, что охватит эта система более 10 миллионов российских детей.

"В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе", - сказал Котяков на встрече с Путиным. Министр добавил, что расходы на поддержку в год составят 1,2 триллиона рублей.

По данным Котякова, более 5 миллионов юных россиян будут охвачены выплатой на детей от 8 до 17 лет. На эти цели предусмотрено направить около 506 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

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